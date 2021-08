Fiind minor, putea refuza extradarea, dar, din motive de neinteles, el nu a facut-o. Pentru varsta tanarului iesean acuzat de talharie, Italia nu are prevazuta in legislatie decat inchisoarea. Un tanar isi va incepe viata de adult intr-o inchisoare italiana. Curtea de Apel ieseana a aprobat solicitarea Parchetului de pe langa Tribunalul pentru minori Catania care solicitase extradarea lui Cristinel Ionut Todirascu pentru executarea unei sentinte pronuntate anul trecut in Italia. Ieseanul a fost condamnat pentru talharie in circumstante agravante, in complicitate si reunit cu alti indivizi. Aflat…