Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani, din Dambovița, este cercetat de polițiști pentru violare de domiciliu, dupa ce, baut fiind, in timpul nopții de duminica spre luni, a greșit locuința și a pipait o femeie care dormea. Tanarul a fost prins de concubinul femeii, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Dambovița,…

- La data de 27 iunie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un barbat de 55 de ani, din comuna Stanești, despre faptul ca un barbat de 33 de ani, din comuna Totești, județul Hunedoara, i-a sustras o autoutilitara ce se afla parcata pe un teren viran langa locuința sa, iar dintr-o…

- O femeie in varsta de 73 de ani, din comuna Cioraști, a fost violata și talharita de un barbat in varsta de 48 de ani, din aceeași localitate. In prezent, femeia se afla internata in cadrul Secției Chirurgie a Spitalului Județean. Potrivit oamenilor legii, faptele s-ar fi petrecut marți…

- „Pentru probarea activitații infracționale, ieri, 23 mai a.c., a fost efectuata o percheziție la domiciliul acesteia, fiind gasiți și ridicați bani care ar fi fost sustrași. Din cercetari a reieșit ca, în perioada 19.05.-20.05.2018, cea în cauza ar fi patruns fara drept…

- O femeie de 83 de ani a murit, duminica, iar un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80 din suprafata corpului, in urma unui incendiu ce a avut loc in localitatea damboviteana Ghergani, informeaza ISU Dambovita citat de Agerpres.ro Incendiul a cuprins o casa si doua anexe gospodaresti. Fiind in stare grava,…

- O femeie de 83 de ani a murit, duminica, iar un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, in urma unui incendiu ce a avut loc in localitatea damboviteana Ghergani, informeaza ISU Dambovita. Incendiul a cuprins o casa si doua anexe gospodaresti. Fiind in stare grava, barbatul a fost…

- Un minor este cercetat pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere, dupa ce a fost surprins de politisti conducand un autoturism pe raza unei localitati brailene.