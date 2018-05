Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bacau s a ales cu arsuri dupa ce bateria de la tigara electronica i a explodat in buzunar, scrie Romania TV.Sambata mi au luat foc si intr un final au explodat, baterille care le foloseam la tigara mea electronica, a anuntat Dragos Grama pe Facebook.Scriu aceste randuri ca o atentionare…

- Politistii au fost la datorie si au actionat pentru fluidizarea si monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Paste. La intoarcerea din minivacanta de Paste, politistii au continuat actiunile din strada, pentru prevenirea evenimentelor…

- Micuțul o insoțea pe mama lui, care voia sa scoata bani din aparat, informeaza Romania TV. Copilul a atins bancomatul și s-a electrocutat. Citeste si Un copil de 13 ani a dat un jaf de proportii. Baiatul a furat 13.000 de euro, 300 de dolari si bijuterii de valoare El a fost dus de…

- Mii de sindicalisti din politie si penitenciare, protest in Piata Victoriei Foto: Agerpres. Câteva mii de sindicalisti din politie si penitenciare protesteaza astazi la Bucuresti, nemultumiti de conditiile de lucru si de salarizare. Manifestatia a început de dimineata, în…

- Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic incat conducatorul auto care a provocat accidentul a ramas incarcerat. Alti sase…

- Un copil in varsta de 2 ani a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp, dupa ce, a ramas cateva momente nesupravegheat. El a ramas internat sub supraveghere, medicii urmand sa ia o decizie in ceea ce priveste indrumarea acestuia catre un spital de specialitate din tara.Incidentul s-a petrecut ...

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- La data de 16 februarie a.c., la ora 21.20, politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe D. J. 251, soldat cu ranirea unei persoane.Politistii sositi la fata locului au constatat ca un tanar de 24 ani din comuna Pechea, a condus un autoturism…