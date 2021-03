Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care are domiciliul in Bucuresti si a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova. Victor Gabriel Antonescu, care in urma cu trei zile a implinit 16 ani, sufera de o boala cronica si…

- Tanarul are 16 ani si a fost imunizat cu vaccinul de la Pfizer.Cel mai tanar roman care s a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care locuieste in Bucuresti. Acesta a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova.Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook…

- Cel mai tanar roman programat la vaccinare: Un adolescent de doar 16 ani, care sufera de o boala cronica Cel mai tanar roman programat la vaccinare: Un adolescent de doar 16 ani, care sufera de o boala cronica In cursul zilei de sambata, 6 martie, este programat pentru vaccinare, in Ploiești, un adolescent…

- Cel mai tanar roman se imunizeaza astazi contra Covid-19. Este vorba de un adolescent de 16 ani și trei luni care este programat sambata pentru vaccinare, in Ploiești. El va deveni, astfel, cel mai tanar roman care se imunizeaza, transmite Mediafax. „Astazi, la ora 18.00, are programare la vaccinare…

- Sambata este programat pentru vaccinarea anti-COVID cel mai tanar roman care si-a exprimat dorinta de a fi imunizat. Este vorba despre un adolescent are a implinit 16 ani in urma cu trei zile si care va fi imunizat la un centru de vaccinare din municipiul Ploiesti.

- Un adolescent de 16 ani este programat sambata pentru vaccinare, in Ploiești. Este cel mai tanar roman care se vaccineaza. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi „Astazi, la ora 18.00, are programare…

- Simona Halep, locul 3 mondial, s-a vaccinat, miercuri dimineata, impotriva COVID-19, la Institutul Cantacuzino din Bucuresti, cu serul de la Pfizer. „Sunt bine, am avut putine emotii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am facut Pfizer, evident ca ma voi proteja si in continuare. Consider…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a primit vaccinul anti-COVID la Institutul Cantacuzino din București. „Ma simt bine, am avut un pic de emoții”, a spus Halep dupa vaccinare. „Imi doream (n.red. sa se vaccineze anti-COVID), dar tot timpul am emoții, insa am venit cu sufletul deschis și sunt foarte…