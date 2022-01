Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov. Doi dintre acestia au reusit sa iasa la suprafața. Al treila copil a fost scos ulterior și s-a incercat resuscitarea sa. Dispeceratul de la 112 a fost sesizat sambata, la ora 14.30, ca trei copii de 14 ani, care se…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula in aceasta dimineața. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Angajații STB au intrat in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor…

- Autoritatile din Prahova au declarat focar de COVID-19 la Colegiul Militar din Breaza, unde noua elevi au fost testați pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2. Ei sunt izolati in internatul liceului, sub supravegherea medicului unitatii scolare. Potrivit Prefecturii Prahova, focarul de la Colegiul Militar…

- Autoritațile au anunțat, duminica, lista localitaților cu incidența de peste 3 la mie. Pe lista se regasesc 15 localitați, cu una mai mult decat ziua anterioara. Comuna Șilindia din Arad ramane localitatea cu rata de infectare cea mai mare, de 9,18 la mie, fața de 6,89 raportata sambata, urmata de Poarta…

- Imagini incredibile la Braila, miercuri dimineața. Zeci de oameni stau la coada pentru a-și ridica voucherele pentru ca s-au vaccinat, iar la centrele de vaccinare nu e niciun doritor. Zecile de oameni stau cu orele la coada, pentru a-și primi bonurile de 100 lei, care ar fi trebuit sa vina de acum…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) O societate profund divizata, in care oamenii se ataca reciproc la locul de munca, in care ne invinovațim reciproc pentru toate relele din lume, in care neputința, furia și resemnarea preiau controlul – o astfel de societate iși pierde busola, explica primarul…

- Autoritațile din Constanța s-au mobilizat de urgența, marți dimineața, in urma unei amenințari cu bomba la Curtea de Apel Constanța și Judecatoria Medgidia. Un barbat a sunat, marți dimineața, la 112 și a amenințat ca se va intampla o ” mare nenorocire” la Curtea de Apel Constanța, dar și la Judecatoria…

- Un tanar de 26 de ani, aflat in stare de ebrietate, a cazut, duminica, intr-o zona abrupta de pe Varful Tampa, fiind recuperat de salvamontisti și coborat de pe munte. Actiunea de salvare a tanarului a durat peste o ora si s-a desfasurat in intuneric, la aceasta participand salvamontisti atat de la…