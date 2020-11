Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni in Psd Diaspora, dupa publicarea listelor candidațilorDorin Petcu: Italia, pe primul loc, este o persoana care nici macar adeziune nu cred ca are si statutar nu indeplineste conditiile!Conform lui Dorin Petcu, deși senatorul Brailoiu, președintele PSD Diaspora, susține ca toți sunt mulțumiți…

- Tanarul de 15 ani din Coasta de Fildeș a murit intr-un spital dupa ce a fost evacuat de pe una dintre navele de croaziera unde autoritațile italiene pastreaza migranții ca parte a eforturilor de limitare a raspandirii Covid-19, scrie presa internaționala. Provocarile crizei migranților europeni și modul…

- Al doilea minor din Romania care a dezvoltat complicații la infecția cu COVID-19 este un adolescent de 17 ani, internat la Spitalul Victor Gomoiu din București. Acesta se afla la Terapie Intensiva...

- Drama fara margini in familia unor romani stabiliti in Italia, dupa ce copilul lor de doar 15 ani, a murit la spital in urma unui gest necugetat. Cu doar cateva zile inainte, acesta si-a dat foc in curtea casei, insa motivele care l-au indemnat sa faca acest lucru, raman inca un adevarat mister. Tragedia…

- Drama inimaginabila intr-o familie de romani stabiliți in Italia. Un adolescent de 15 ani a decis sa-și puna capat zilelor intr-un mod teribil, in fața tatalui sau. Tanarul și-a dat foc in curtea casei, iar parintele neputincios nu a putut sa faca nimic pentru a-i salva. Ce s-a intamplat cu baiatul…

- A sunat la 112 și a spus ca localul este minat. Este vorba despre un adolescent din Chișinau care a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a pus pe jar administrația unui local din sectorul Rașcani. Minorul și-a recunoscut vina și a spus ca era in stare de ebrietate in momentul in care a alertat oamenii…

- Incident anunțat de IPJ Tulcea. Polițiștii tulceni au fost sesizati, astazi, cu privire la faptul ca, in zona Rezervatiei Munții Macinului, in cadrul unui concurs de ciclism pe teren accidentat, un baiat de 15 ani, din județul Brașov, in timp ce se deplasa cu bicicleta, a evitat un trunchi de copac,…

- Un adolescent din Ocnița a urcat la ghidonul unei motociclete, neavand permis de conducere și a s-a izbit de un alt vehicul, parcat pe partea dreapta a carosabilului. In urma impactului, minorul de 16 ani a fost transportat la spital.