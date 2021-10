Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani, infectat cu coronavirus , a decedat, noaptea trecuta, in urma unui stop cardio-respirator. Acesta era internat la ATI, in Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, potrivit realitateadecraiova.net . Tanarul este din Bucivaț și a ajuns la spital la sfarșitul saptamanii…

- Adolescent de 17 ani din Dolj, nevaccinat, mort in urma infectiei cu COVID-19De catre (Nume Autor) - (Data)Un adolescent in varsta de 17 ani, infectat cu coronavirus , a decedat, noaptea trecuta. Acesta era internat la ATI, in Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, potrivit realitateadecraiova.net…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat sa suplimenteze paturile dedicate bolnavilor de Covid de la Spitalul Județean de Urgența Bistrița și respectiv Spitalul Orașenesc Nasaud. Vor fi suplimentate atat locurile de pe secțiile Covid, cat și din Terapie Intensiva. Potrivit Comitetului…

- Medicul ATI Amin Zahra la Spitalul Județean de Urgența Timișoara relateaza pe pagina de Facebook dedicata campaniei de vaccinare despre cazurile de imbolnaviri pe care le-a intalnit. Acesta spune ca au fost și cazuri de pacienți vaccinați la Terapie Intensiva, dar are o explicație pentru acest lucru.…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Tragedie in Rusia. Noua bolnavi de COVID-19 au murit sufocați intr-un spital, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse. Conform autoritaților, bolnavii erau intubați și nu puteau respira singuri. Noua persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, dupa ce…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta. Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei dintre…