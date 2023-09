Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani a murit, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in zona localitatii Jilava, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.Accidentul s-a petrecut pe drumul dinspre Giurgiu spre Bucuresti, in jurul orei 20:17. Potrivit martorilor, adolescentul venea de la liceu…

- Un scandal a avut loc in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt dupa ce doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresati de sotul femeii care conduce Comisariatul. Politistii continua cercetarile…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a reactionat dupa ce tatal fetei care a murit in accidentul de sambata dimineata, de la 2 Mai, a declarat ca nu a fost anuntat de politie despre ce s-a intamplat cu copilul sau si a transmis ca verisorul fetei a vorbit la telefon cu mama tinerei decedate,…

- Politistii din Olt au deschis o ancheta dupa ce un barbat de 48 de ani a murit miercuri dimineata aruncandu-se de la etajul zece al unui bloc din Slatina, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a anuntat ca politistii au fost sesizati prin apel 112 miercuri dimineata, cu privire…

- Accidentul s-a produs, marți seara, pe drumul judetean 172C, intre localitatile Stramba si Josenii Bargaului din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce un barbat aflat pe bicicleta, a fost lovit mortal de un tir condus de un sofer care avea permisul suspendat, informeaza Ziar de Bistrița.„Polițiștii deplasați…

- O fetița de 11 ani a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost la un pas sa se inece intr-un parc acvatic din Otopeni.Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat ca, la un parc acvatic din Otopeni, o persoana s-ar fi inecat. CITESTE SI Romania intra pe radarul Rusiei: țara noastra…

- Un barbat de 55 de ani a murit, vineri seara, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 13A, in apropierea localitatii Vlahita, judetul Harghita. Accidentul a avut loc pe DN 13A, la iesire din localitatea Vlahita. "Din primele cercetari efectuate de echipa care s-a deplasat la fata locului a rezultat…

- Tragedie uriașa in Mamaia! Noaptea de marți spre miercuri a adus și o drama, conform autoritaților locale, pe litoralul romanesc. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, in jurul orei 4, in aceasta dimineața, a fost anunțat la numarul de urgența 112 faptul ca…