- Prin apel 112, polițiștii de la Transporturi Feroviare au fost sesizați cu privire la faptul ca, in Gara Focșani, un minor in varsta de circa 16 ani s-a electrocutat, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren.La fața locului au ajuns polițiștii de la Transporturi Feroviare și un echipaj al SAJ Vrancea,…

- Tragedie in seara zilei de duminica in comuna Baia. Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața, iar un adolescent in varsta de 17 ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Totul s-a intamplat dupa ce autovehiculul in care se aflau cei doi a "zburat" in albia raului Moldova de ...

- O tanara in varsta de 36 de ani s-a stins din viața in cursul acestei dupa-amiezi, dupa ce s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc din zona Metroului 1 Decembrie 1918. Medicii ajunși la fața locului au resuscitat-o peste 45 de minute, insa, din pacate, au fost nevoiți sa declare decesul.Potrivit…

- Agentul de paza, insoțit de un coleg, a sesizat ca un barbat are un comportament dubios in magazin. S-a indreptat spre el, iar cand si-a dat seama ca a fost descoperit, suspectul a luat-o la fuga cu cateva produse de pe raft. Cei doi agenti de paza au alergat dupa barbat și au reușit sa recupereze bunurile…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Un eveniment banal s-a transformat intr-o tragedie, dupa ce un copil din Deva s-a urcat din joaca pe un vagon cisterna aflat in gara. Din nefericire, baiatul s-a curentat, in timp ce viața sa i-a fost pusa in pericol. La fața locului s-a deplasat o Ambulanța care a solicitat de urgența intervenția unui…

- Tragedie fara margini intr-o familie din orasul Basarabeasca. Un adolescent de 17 ani si-a pierdut viata dupa ce s-a electrocutat cu firul unui prelungitor. Nenorocirea s-a produs sambata in curtea casei unde locuia baiatul.