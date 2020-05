Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 15 ani este cercetat de politistii doljeni dupa ce a omorat cainele din gospodarie, lovindu-l cu o ranga, desi animalul era legat. Baiatul a explicat oamenilor legii ca patrupedul ar fi mancat mai multi pui de gaina si ar fi devenit agresiv.

- Alin și George, polițiști din Maramureș, se aflau in patrula cand au observat pe marginea drumului un caine care se deplasa cu greutate. S-au oprit sa vada ce se intampla cu el și-au observat cu stupoare ca fusese legat cu o sfoara, de gat și de un picior, iar acum de-abia daca se mai putea […] Source

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus vineri trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui adolescent de 15 ani, pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a batut pe strada, la Mangalia, un minor de 13 ani,…

- Noaptea trecuta a fost neagra pentru o localitate din județul Prahova. Un tanar de 13 ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit, in urma unui scandal la bautura. Autorul crimei este un baiat de 19 ani.

- Moarte cum rar s-a intalnit la Iași. Un barbat in varsta de 47 de ani a murit dupa ce fiul sau l-ar fi injunghiat in picior. Povestea pare mai degraba desprinsa din filmele de groaza. Vineri, in jurul orei 16:30, un tanar de 18 ani avea sa sune la numarul unic de urgențe 112 și [...]

- O asistenta medicala din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a omorat propriul tata, prin injunghiere, dupa care a chemat autoritațile. A dat o explicație cutremuratoare.