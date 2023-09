Un adolescent de 15 ani aflat pe o trotinetă electrică a murit după ce a fost lovit de un șofer beat Un baiat de 15 ani a murit la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un șofer beat. Adolescentul se afla pe o trotineta electrica, dar mergea pe contrasens. Șoferul mașinii va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru ucidere din culpa. Baiatul de 15 ani, din Pancota, judetul […] The post Un adolescent de 15 ani aflat pe o trotineta electrica a murit dupa ce a fost lovit de un șofer beat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

