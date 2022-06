Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 18:39, politistii Orasului Chitila au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in comuna Dragomiresti Vale, un barbat, a fost gasit fara suflare, avand o sfoara imprejurul gatului.Potrivit IPj Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii Orasului…

- Un accident mortal a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea Bascov din Argeș. In cumplitul incident au fost implicate un autoturism și un camion. O femeie in varsta de 50 de ani a decedat, iar un barbat in varsta de 54 de ani a fost grav ranit.

- Un barbat in varsta de 69 de ani a decedat, marti dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in timpul unor lucrari agricole. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat in varsta de 61 de ani, din Dolhasca, a sfarșit tragic dupa un accident petrecut in timp ce lucra cu un aparat electric de tocat coceni. Nenorocirea s-a produs marți seara, in jurul orei 20.00.Din cercetarile ulterioare ale Poliției orașului Dolhasca a rezultat ca lui Mihai B., in varsta ...

- Un barbat in varsta de 61 de ani, din Dolhasca, a sfarșit tragic dupa un accident petrecut in timp ce lucra cu un aparat electric de tocat coceni. Nenorocirea s-a produs marți seara, in jurul orei 20.00.Din cercetarile ulterioare ale Poliției orașului Dolhasca a rezultat ca lui Mihai B., in varsta…

- Cel mai in varsta veteran de razboi din Alba, nascut in 1917, a murit marti, cu o zi inainte de a implini 105 ani, a anuntat seful Cercului Militar Alba Iulia, Petruta Pop, potrivit Agerpres."S-a stins in aceasta dimineata (marti - n.r.), la ora 9.30, cel mai in varsta veteran de razboi din judetul…

- Luni, 21 martie: Polițiștii din Dragașani intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Din primele date se pare ca un barbat in varsta de 48 de ani, din municipiul Dragașani, in timp ce conducea un auto pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Dragașani, ar fii acroșat…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un barbat de 42 de ani a fost gasit decedat, marti dimineata, pe o strada din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…