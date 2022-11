Un adolescent de 12 ani a murit după un antrenament de fotbal. Mesajul transmis de Federația Română de Fotbal Tragedie in lumea fotbalului romanesc, dupa ce un sportiv, in varsta de 12 ani, a murit fulgerator dupa un antrenament. Adolescentul era legitimat la juniorii echipei Loki SC, din Harghita, și avea ganduri mari pentru viitor. Dupa nefericitul eveniment, Federația Romana de Fotbal a transmis un mesaj in care a transmis condoleanțe familiei indurerate, explicand […] The post Un adolescent de 12 ani a murit dupa un antrenament de fotbal. Mesajul transmis de Federația Romana de Fotbal appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat joi seara ca un copil, practicant de fotbal, in varsta de 12 ani, a decedat in cursul zilei, la finalul antrenamentului. „Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie 2022, in județul Harghita. Aron Timar, un copil…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Un junior de 12 ani a murit. Anunțul trist a fost facut de Federatia Romana de Fotbal printr-o postare pe Facebook. Oamenii sunt șocați! Nimeni nu se aștepta la aceasta veste fulgeratoare! Copilul era legitimat la o echipa din Harghita.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca un junior in varsta de 12 ani legitimat la echipa Under 12 Loki SC, din Harghita, a murit dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca un junior in varsta de 12 ani legitimat la echipa Under 12 Loki SC, din Harghita, a murit dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament. "Federatia Romana de Fotbal a aflat cu tristete de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie 2022, in judetul…

- Lui Aron Timar de la Lunca de Jos, Harghita, i s-a facut rau, a cazut și a murit. Decesul sau a fost anunțat de AJF Harghita și de Szekely Sport, iar președintele asociației județene l-a confirmat pentru GSP.ro. Un tanar de 12 ani care juca pentru Loki SC U12, echipa din Lunca de Jos, Harghita, care…

