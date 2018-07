Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Prahova sunt in alerta dupa ce sambata, in jurul orei 4.00, o femeie i-a sesizat pe colegii lor din comuna Balta Doamnei cu privire la faptul ca fiul ei, de 15 ani, ar fi disparut de la domiciliu, dupa ce și-ar fi violat fratele.

- Un copil de 6 ani din Harghita a disparut de acasa, luni seara. Este vorba de Ciprian-Costel Manoila, un baiețel din Balan, care a fost dat disparut, de mama sa, in seara zilei de luni, 2 iulie, la ora 20.00. Copilul se juca alaturi de alti copii in apropierea locuintei, dar la un moment dat acestia…

- Politistii timișeni cauta o minora, in varsta de 17 ani, care a disparut de acasa. Fata, din localitatea Sacalaz, a plecat de acasa in urma cu doua zile și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. “La data de 30 iunie a.c., in jurul orelor 19.00, Voicu Larisa-Gianina ar fi plecat…

- Un adolescent de 16 ani din Cluj-Napoca a fost retinut de politisti sub acuzatia ca ar fi violat o fetita in varsta de trei ani, suspectul urmand sa fie prezentat miercuri instantei cu propunere de arestare...

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Radauți, Razvan Miftodi, este cautat de politie dupa ce a plecat de la domicilu pe 12 mai si nu a mai revenit.Barbatul are 1,64 m, 64 kg, constituție robusta, ochi verzi.La data plecarii, acesta era imbracat cu un tricou de culoare alba cu imprimeu ...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia VASILICAI GABRIELA PARASCHIV, in varsta de 16 ani, din localitatea Albesti, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data 6 mai a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1.65 m, greutate…

- Copilul in varsta de doi ani si opt luni dintr-o localitate din judetul Cluj care a disparut de acasa si pentru gasirea caruia Politia a cerut sprijinul populatiei a fost gasit sambata dimineata si este in siguranta, potrivit Politiei Romane.

- Cadavrul unei tinere a fost descoperit la marginea municipiului Botosani. Tanara de 18 ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, iar autorul crimei este un adolescent in varsta de 16 ani. UPDATE 23.00: Tanara ucisa a fost identificata de autoritați, care au anunțat ca aceasta avea 18 ani. Totodata,…