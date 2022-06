Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a provocat un accident rutier, pe Calea Sagului, in Timisoara. In urma accidentului, politistii au constatat ca el nu detine permis de conducere auto si consumase alcool. De asemenea, masina cu care a provocat accidentul o furase de pe o strada din Timisoara. Tanarul de 18 ani care…

- La data de 12 iunie 2022,in jurul orei 01:00, un tanar de 18 ani a condus un autorurism pe Calea Șagului, iar la sensul giratoriu a intrat in coliziune cu au auto care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers. In urma impactului nu au rezultat victime. In urma verificarilor efectuate, a reieșit…

- INCREDIBIL… Polițiștii din Banca au reținut pe 6 iunie un barbat, in varsta de 25 ani, care ar fi sustras un autoturism, l-ar fi condus fara a deține permis de conducere și ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier. Mai mult, era și baut! Dupa ce l-au audiat, barbatul a fost dus la Parchetul Barlad,…

- Sambata 4 iunie, orele 15.55, lucratorii Poliției Orașului Salcea, fiind in exercitarea atribuțiunilor de serviciu, respectiv supravegherea și controlul traficului rutier pe DC64In interiorul localitatii Varatec in vederea depistarii conducatorilor auto care savarșesc abateri la regimul rutier, au observat…

- Un tanar de 16 ani a furat o autoutilitara și a pierdut controlul volanului pe centura Cluj-Apahida, ieșind in decor. Polițiștii au stabilit ca era beat și nu avea permis de conducere!... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un baiat de 17 ani a furat mașina parinților pentru a se plimba cu patru dintre prietenii sai, toți minori, și s-a rasturnat cu autovehiculul intr-un șanț din cauza vitezei excesive, pe raza comunei Dindești din județul Satu Mare, informeaza Antena3 . Baiatul a luat mașina parinților luni seara, 23…

- Un minor de 17 ani a fost prins de poliție, in noaptea de Paște, in timp ce conducea o mașina in localitatea doljeana Puțuri. „In noaptea de 24 aprilie, ora 02.00, polițiști din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurala Coșoveni au depistat un minor de 17 de ani, din comuna Castranova, in timp ce conducea…

- In cursul noptii de 23 spre 24 martie a.c., politistii rutieri au fost sesizati cu privire la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Micesti, judetul Arges, in care un autoturism a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un stalp, dupa care a cazut intr un canal betonat.Potrivit…