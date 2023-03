Un adolescent arestat la domiciliu, a evadat de trei ori. De plictiseală! Deși pare un scenariu de film, este, totuși, realitate. Un adolescent, plasat in arest la domiciliu, a fugit de 3 ori de acasa. Se plictisise, spune mama acestuia. Adolescentul in varsta de 15 ani care a incendiat un bloc, in ajunul Craciunului din 2021, distrugand nu mai puțin de 94 de apartamente și 37 de mașini a fost condamnat in prin sentința definitiva la internarea intr-un centru de detenție pentru minori pentru o perioada de trei ani și patru luni. Baiatul a fost plasat in arest la domiciliu, dar in toata aceasta perioada nu a conștientizat ca pedepsit. A fugit de trei ori din casa, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

