Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Ceilalti doi pasageri…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului.

- Polițiștii rutieri din Sibiu intervin in acest moment la un accident deosebit de grav, produs pe DJ 141A, intre localitațile Buia și Mihaileni. Din primele cercetari rezulta ca șoferul unui autoturism condus dinspre Buia spre Mihaileni a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a rasturnat pe…

- FOTO: ACCIDENT GRAV in județul Sibiu. Un tanar care a implinit astazi 17 ani a murit. Șoferul, fara permis, cu alcoolemie de 1,68 Un tanar care a implinit astazi 17 ani a murit intr-un accident rutier deosebit de grav, petrecut in județul Sibiu. Șoferul care conducea mașina implicata in accident nu…

- Un sofer beat si fara permis de conducere a comis un accident rutier, in noaptea de duminica spre luni, in comuna Pancesti, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Puscascu, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In dimineața zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 7,10, un barbat de 44 de ani, din județul Bihor, a condus un autoturism cu șapte locuri pe D.N. 79, dinspre Oradea spre Arad, iar la intersecția cu D.J. 792/C, a acroșat cu roțile din partea stanga bordura sensului giratoriu, rasturnandu-se in afara…

- O persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite, ieri, dupa ce un autoturism a parasit carosabilul, a lovit un copac si s-a rasturnat pe DJ 106, la iesirea din municipiul Sibiu spre Agnita, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Sibiu. Soferul masinii are 25 de ani si este din Vurpar, iar persoana…