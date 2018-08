Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Isalnita, Dolj, urmat de incendiu. Un motociclist a murit, dupa ce s-a ciocnit violent cu un autoturism. Atat mașina, cat și motocicleta au luat foc in urma impactului. Motociclistul Daniel Mihaița Ciobanu (foto) a murit la doar 26 de ani. Un șofer l-a izbit…

- O tanara de 18 ani a decedat marti dimineata, dupa ce masina in care se afla, condusa de un adolescent de 16 ani, aflat in stare de ebrietate, s a rasturnat in zona Centurii de Nord a Craiovei, informeaza Agerpres.ro. Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc in jurul orei 03.00, in noaptea de luni spre…

- Un adolescent baut și fara permis a provocat un accident grav in Craiova, in noaptea de luni spre marți. O tanara de 18 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce s-au rasturnat cu mașina condusa de baiatul de 16 ani. Deși nu are permis de conducere, un adolescent s-a urcat baut la…

- Un adolescent in varsta de 16 a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla intr-o parcare impreuna cu tatal sau. Accidentul a fost provocat de un barbat de 84 de ani,Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Un tanar in varsta de 17 ani a furat masina tatalui sau, sambata, in cartierul Kuncz din Timisoara,si a intrat cu masina in patru persoane, dintre care o fetita de trei ani a murit, o fata de 16 ani a fost ranita grav, fiind in coma, iar o femeie a fost ranita usor. Incidentul a […] The post Un tanar…

- Un grav accident de circulatie, produs in apropierea Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” s-a soldat cu patru victime. Din pacate, s-a confirmat ca unul dintre raniti nu a mai putut fi salvat. Masina condusa de un militar in varsta de 33 de ani a intrat…

- La data de 27 iunie a.c., in jurul orei 00.48, Poliția Orașului Marașești a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana, care nu deține permis de conducere, conduce un autoturism pe raza localitații. La scurt timp, polițiștii au oprit pe strada Ecaterina Teodoroiu un autoturism condus…