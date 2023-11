Un adolescent a furat o mașină și a lovit un tânăr de 19 ani. Autoturismul a ajuns într-un gard Un baiat in varsta de 15 ani a intrat in atenția oamenilor legii, dupa un accident ce a avut loc in județul Dambovița. Un tanar a ajuns la spital, pentru a primi ingrijiri medicale, in urma acestui incident. Adolescentul in varsta de 15 ani a furat o mașina și a accidentat un alt tanar, potrivit […] The post Un adolescent a furat o mașina și a lovit un tanar de 19 ani. Autoturismul a ajuns intr-un gard first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un adolescent de 15 ani din Dambovița a facut accident cu mașina pe care a furat-o. El a urcat la volan și a plecat la plimbare, dar nu a mai putut opri autoturismul. A lovit un pieton de 19 ani, apoi a intrat cu mașina intr-un gard. Pietonul lovit a fost dus de urgența la spital.

- Fapta ilegala a unui baiat in varsta de 15 ani, din Dambovița, se putea transforma intr-o tragedie. Minorul a furat un autoturism, s-a urcat la volan și a lovit un tanar in varsta de 19 ani. Din fericire, victima a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, insa nu a ramas internat.

