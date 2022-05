Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru o femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, dupa ce aceasta a fost reclamata ca a lovit un adolescent de 17 ani care ar fi traversat strada prin loc nepermis, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Miercuri, politistii…

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- O femeie a calcat stramb pe o bordura, imediat ce terminase de traversat Bdul Unirii, in dreptul Școlii 10 „Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Ea a cazut, iar un șofer a oprit mașina pentru a o ajuta. Acesta a facut semn și unui echipaj de Poliție care trecea prin zona, iar polițiștii au oprit și au […]…

- La data de 16 aprilie 2022, in jurul orei 21,30, o femeie de 32 de ani, din municipiul Beclean, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce traversa strada Transilvaniei din municipiul Aiud, prin loc nepermis, a fost acroșata de un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din comuna Radești, județul Alba.…

- ACCIDENT la Aiud: Femeie din Bistrița-Nasaud, lovita de o mașina pe o strada din municipiu, in timp ce traversa prin loc nepermis O femeie din județul Bistrița-Nasaud a fost lovita sambata seara de o mașina, la Aiud, in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 aprilie…

- Un copil de 9 ani a ajuns, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, cu traumatism cranian, dupa ce s-a batut, in pauza, cu un coleg. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca in…