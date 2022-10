Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani este in stare grava la Spitalul pentru Copii din Iași dupa ce, vreme de un an, a luat pastile pentru slabit. Deoarece colegii lui radeau de el ca este supraponderal, timp de un an a luat pastile comandate pe internet pentru a slabi. Și-a injumatațit greutatea corporala, dar acum este…

- Caz șocant la Botoșani unde un adolescent de 16 ani a ajuns intre viața și moarte la spital dupa ce a slabit 50 de kilograme in decurs de doar cateva luni. Medicii au spus ca nu au mai vazut așa ceva in intreaga lor cariera și banuiesc ca tanarul ar fi luat medicamente de slabit.

- O fetita in varsta de 3 ani din judetul Botosani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie. Accidentul a avut loc zilele trecute, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat la 112. „Cand…

- Medicii de la Spitalul „Dr. C.I. Parhon" din Iasi trateaza un caz cu care nu s-au mai intalnit pana in prezent. O femeie de 65 de ani din Vladeni a venit la spital in stare foarte grava dupa ce s-a intoxicat cu o substanta de dezinfectie insecticida. Insa aceeasi femeie a patit ceva similar in urma…

- Fetita in varsta de 11 ani din judetul Botosani, care a fost transferata marti dimineata cu elicopterul SMURD la Iasi cu suspiciune de accident vascular cerebral, se afla in continuare in stare critica la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Medicii spun ca inca nu s-a confirmat daca a fost vorba…

- Un bebeluș de 10 luni este in stare critica dupa ce șoferița mașinii in care se afla a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac pe o șosea din Botoșani! Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD, care l-a dus la spitalul pediatric „Sfanta Maria”, din Iași. Medicii sunt rezervați in privința…