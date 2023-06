Un adevăr grăit: ”Ăștia suntem, alții nu aveți” Au trecut cateva zile de la ”cea mai mare minciuna din fotbal”, dupa cum a spus Basarab Panduru, și doua de la lecția data de puștii Spaniei echipei similare a Romaniei. Ambele partide ne-au aratat unde suntem și la ce trebuie sa ne raportam de azi inainte. Rezultatul cu Elveția la fotbal este o intamplare cum niciodata nu iți trece prin cap ca e posibil. Dupa ce ai fost despuiat de orice orgoliu, de orice motivație și de orice stima de sine, ai trait cateva minute fantasmagorice, de povestit dar nu ca o mare isprava ci ca o mare ciudațenie… Nu alea ultime minute ne caracterizeaza ci cele 85-88… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de tineret programeaza astazi 4 partide: Cehia - Anglia, Germania - Israel, Norvegia - Elveția și Franța - Italia. Ultimele doua, ambele din grupa D, sunt gazduite de Romania, la Cluj. Niciun duel de joi nu se disputa in București. Norvegia U21 - Elveția U21 se joaca de la 19:00,…

- Suntem in mijlocul tensiunilor create de schimbarea lumii. Ele vin din doua surse majore: competiția supraputerilor, intr-o geometrie variabila in care au intrat din 2010 incoace, și confruntarea dintre globalism și suveranism, fiecare cu variante. Spre ce ne indreptam? Caut sa raspund in cele ce urmeaza.…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din grupele de calificare, iar rezultatele au stabilit echipele calificate la turneul final al CE2024, intre care si Romania. Tricolorii vor juca la Europene dupa 28 de ani.Echipele calificate din cele 8 grupe preliminare sunt: Portugalia, Macedonia (grupa 1),…

- Presedintele francez Emmanuel Macron anunta luni, la peste zece luni de la vizita sa in Ucraina, ca se va intoarce in Ucraina "in saptamanile urmatoare" sau "lunile urmatoare", atunci cand va fi "momentul potrivit" pentru a fi "util", relateaza AFP. El reactiona, astfel, la o conferinta de presa, la Ostende,…

- Pianistii Mihailescu vor sustine, sambata, recitalul inedit "4te PIANO", la patru, sase si opt maini, cu lucrari cu caracter dansant, la unul sau doua piane, informeaza un comunicat al Filarmonicii "George Enescu" a transmis Agerpres.Dragos si Manuela Iana Mihailescu formeaza un duo pianistic deja…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalnit sambata cu omoloaga sa din Franta, Catherine Colonna, cu ocazia escalei facute in Romania de avionul care il aducea pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, din vizita efectuata in China. Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, a postat pe…

- Nu mai puțin de șapte jucatoare de la Minaur au fost convocate la loturile naționale. Este vorba despre Ana Maria Tanasie, Andreea Popa și Anca Mițicuș (Romania), Magda Cazanga (Angola), Amra Pandzic (Slovenia), Aleksandra Vukajlovic (Serbia), respectiv Dijana Ujkic (Muntenegru). Potrivit csminaur.ro,…