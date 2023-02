Un adăpost pentru persoane cu probleme de sănătate mintală, va fi înființat la Glodeni Autoritatile publice ale raionului Glodeni au oferit un edificiu, care a inceput sa fie reparat in aceasta luna cu sustinerea Cehiei si care va fi pus la dispozitia unui grup de persoane cu probleme de sanatate mintala, transmite moldpres.md. Patru persoane cu probleme de sanatate mintala vor avea șansa sa se reintegreze in comunitate și sa duca o viața diferita de cea din internate sau institu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

