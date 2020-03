Stiri pe aceeasi tema

- Actorul norvegian Kristofer Hivju, care a jucat rolul Tormund Giantsbane in serialul HBO „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, este cea mai recenta vedeta care a fost diagnosticata cu COVID-19. Hivju a...

- Actrița Olga Kurylenko și actorul Idris Elba au anunțat ca au fost diagnosticati cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Olga Kurylenko, in varsta de 40 de ani, a facut anunțul pe Instagram. Actrița, cunoscuta pentru rolul Camille Montes din filmul „Quantum of Solace”, al 22-lea al seriei James…

- Actrita Olga Kurylenko a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Interpreta Bond Girl din filmul „007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" este in carantina la domiciliu, scrie Mediafax.Olga Kurylenko, starul filmului „Quantum of Solace" (2008) a anuntat ca a fost testata pozitiv…

- De asemenea, retailerul face apel catre clienți sa cumpere din fiecare produs doar cantitatea necesara familiei. Mega Image mai spune ca nu vinde en-gros, nici cantitați nejustificat de mari și ca orice dezechilibru afecteaza modul normal de funcționare și ii lasa pe alți clienți fara produse.…

- Actorul Tom Hanks spune ca el si sotia sa, Rita Wilson, au fost diagnosticati cu noul coronavirus, potrivit CNN. Printr-o postare pe Instagram, Tom Hanks si-a anuntat urmaritorii de pe reteaua sociala ca se afla în Australia, alaturi de sotia sa, în momentul în care…

- Floyd Mayweather și Conor McGregor s-ar putea infrunta in 2020. Anunțul a fost facut de pugilistul american, dupa ce irlandezul a revenit in ring, dupa o pauza de cateva luni. Potrivit informațiilor furnizate de Mayweather, McGregor și-ar fi dat acordul de principiu pentru lupta, anunța MEDIAFAX.”El…

- Mama Cax, pe numele sau real Cacsmy Brutus, și-a pierdut un picior dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in adolescența. In ultimii ani, Mama Cax a devenit un activist cunoscut pentru femeile de culoare și pentru persoanele cu dizabilitați din industria modei. Doliu in lumea modei Anunțul…