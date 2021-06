Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Elite” a debutat pe 5 octombrie 2018, dar abia vara aceasta a ajuns no.1 in trending pe Netflix in Romania și a facut multe valuri, in special printre adolescenți. Pana acum, ”Elite” (Elita) are patru sezoane a cate 8 episoade. Sezonul 5 din ”Elite” a fost deja confirmat de producatori, urmand…

- Organizatorii Comic Con Summer Limited Edition anunța ca vara aceasta va veni la București Michael Malarkey, cunoscut pentru interpretarea lui Lorenzo St. John din populara serie ”The Vampire Diaries”. Rolul sau a fost recurent incepand cu sezonul al 5-lea, iar in ultimele sezoane a caștigat multa simpatie…

- Despre rusoaica ce a luat cu asalt Hollywoodul la varsta de doar 4 ani presa a scris mai ales in legatura cu misterioasa sa moarte. Numele ei inseamna, insa, mult mai multe povesti - despre iubirile ei, care nu au fost putine la numar, pentru ca Natalie, asa cum spuneau apropiatii, venea dintr-o familie…

- Lumea de la Hollywood este plina de surprize și șocheaza din nou! Un actor extrem de cunoscut a facut dezvaluirile pe care nimeni nu se aștepta sa le auda. Acesta a povestit ca a fumat marijuana timp de 25 de ani fara a lua vreo pauza și considera ca este mai bine sa faca acest […] The post Un actor…

- „House of the Dragon” e tot mai aproape de lansare! Serialul derivat din celebrul „Game of Thrones” a intrat in faza de producție. „House of the Dragon” este inspirat din cartea „Fire & Blood”, scrisa de George R.R. Martin. Publicata de House of the Dragon pe Luni, 26 aprilie 2021 Actiunea ei se petrece…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, precizeaza ca, in pofida sanctiunilor aplicate in martie, Clubul Bamboo a repornit activitatea fara niciun drept si nu si-a scos autorizatie de functionare, astfel ca au fost dublate amenzile si au fost confiscate veniturile ilicite obtinute de operatorul economic…

- Se pregatește de lansare primul serial produs de printul Harry si Meghan Markle. “Heart of Invictus” se numește producția pe care o propune platforma de streaming cu care cei doi au un contract. Serialul va prezenta un grup de fosti militari care s-au inscris in competitia Invictus Games de la Haga.…

- Se reia serialul „Ally McBeal”. In rolul principal va juca tot actrița Calista Flockhart. Noua serie a producției de televiziune va avea un numar limitat de episoade. Nu sunt inca detalii despre momentul cand ar putea incepe filmarile. Lansat in 1997, „Ally McBeal”, serialul cu avocați, a devenit imediat…