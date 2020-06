Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a numit un actor de telenovele secretar de stat la Cultura, la o luna dupa demisia unei alte vedete, Regina Duarte, in urma tensiunilor cu seful de stat de extrema dreapta.Mario Frias, in varsta de 48 de ani, actor in telenovela pentru adolescenti "Malhacao" din…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca Guvernul „a uns in fruntea Culturii un inamic al actorilor, regizorilor, dramaturgilor, iubitorilor de teatru”, avand in vedere ca ministrul Bogdan Gheorghiu pledeaza in continuare pentru ca teatrele sa fie mentinute inchise. „O putere sensibila…

- Mai mulți bani vor fi alocați pentru educația studenților din Republica Moldova, intr-un mod transparent iar universitațile vor avea acces la resurse financirare mai mari. Declarația aparține ministrului de Educație, Cultura și Cercetare, Igor Șarov, care a prezentat astazi, 4 iunie, in cadrul unui…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a numit miercuri un general de armata in functia de ministru al sanatatii, dupa ce doi ministri precedenti au demisionat din cauza modului in care acesta a gestionat cresterea contaminarilor cu COVID-19 in tara, au informat mass-media locale, citate de dpa. Eduardo…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a numit in functia de ministru al justitiei pe Andre Mendonca, dupa demisia de vineri a lui Sergio Moro, care l-a acuzat pe seful statului de ''ingerinte politice'' in probleme judiciare, transmite Reuters. Mendonca, in varsta de…

- Ministrul spaniol al Culturii si Sporturilor, Jose Manuel Rodriguez Uribes, a avertizat ca reluarea sportului de competitie si in special a campionatului de fotbal al Spaniei vor fi decise de omologul sau de la Sanatate, informeaza AFP. "Totul va depinde de Ministerul Sanatatii. Sanatatea este cea care…