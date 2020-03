Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor de Externe a confirmat joi seara ca un cetațean de orginie romana se afla printre cei uciși in atacurile armate din Hanau, Germania. Potrivit primelor informații, tanarul ieșise de la serviciu iar in momentul atacului la restaurantul cu specific oriental a fost surprins cand era…

- Presa locala din Hanau susține ca printre victimele atacurilor de miercuri seara din Hanau ar fi un tanar de 23 de ani, care era curier in Germania, potrivit stiridiaspora.ro . Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca pana la acest moment au fost identificate șase victime dintre cele noua, nefiind…

- Kellye Nakahara, actrița care a interpretat-o pe asistenta Kellye Yamato in serialul TV „M.A.S.H.”, a murit, duminica, la varsta de 72 de ani, scrie USA Today preluata de mediafax.Vezi și: Masura EXTREMA intr-un moment dificil pentru economie: China curața, efectiv, banii pentru a combate…

- Tragedia s-a petrecut in Ivrea, pe un drum cunoscut pentru numeroasele accidente mortale inregistrate in special din cauza excesului de viteza. Conform presei italiene, accidentul a avut loc sambata seara, cand romanca de 27 de ani conducea un Fiat Croma si le-a lovit in plin pe Maria, de…

- Londra, 31 ian /Agerpres/ - Rolul purcelusei Peppa Pig, din serialul omonim, reprezinta "un vis devenit realitate" pentru o actrita de noua ani, care a preluat sarcina de a asigura vocea acestui indragit personaj de desene animate, informeaza vineri Press Association. Amelie Bea Smith…

- Barbatul impușcat de poliție in cap, miercuri, la Constanța, dupa ce mașina in care se afla nu a oprit la semnalele agenților, a murit astazi la spital. Potrivit reprezentanților spitalului, barbatul de 32 de ani a murit joi dimineața la spital, transmite Mediafax. IPJ Constanța informa miercuri ca…

- Barbatul impușcat de poliție in cap, miercuri, la Constanța, dupa ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii, a murit joi la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților spitalului, barbatul de 32 de ani a murit joi dimineața la spital. IPJ Constanța informa miercuri ca polițiștii…

- "Prietenii tai/ Friends", un sitcom american care a rulat in perioada 1994 - 2004, s-a situat pe primul loc in topul celor mai bune finaluri de seriale TV din ultimii 20 de ani, realizat de platforma de divertisment online britanica Digital Spy, potrivit mirror.co.uk, scrie Mediafax.Podiumul…