Darren McGarvey, un activist si rapper scotian cunoscut si sub numele de scena Loki, a castigat luni distinctia literara The Orwell Prize for Books pentru anul 2018, cu volumul ''Poverty Safari'', potrivit Press Association. Premiul recompenseaza o carte care se apropie cel mai bine de ambitia scriitorului britanic George Orwell de a ''transforma scrierile politice in arta''. ''George Orwell ar fi iubit aceasta carte. Seamana cu 'Down and Out in Paris and London' si cu 'The Road to Wigan Pier'. Este o dureroasa poveste de viata despre saracie…