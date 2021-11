Stiri pe aceeasi tema

- Un activist de mediu din Prahova a fost batut și sechestrat , joi seara, de trei persoane care se aflau la furat de lemne in padurea de la Plopeni, scrie Ziarul Incomod. Doi dintre agresori au fost deja reținuți de poliție. Incidentul a avut loc joi an Plopeni, județul Prahova, iar victima știa ca hoții…

- Transport ilegal de lemne interceptat de jandarmii lugojeni. Oamenii legii au amendat doi indivizi care transportau material lemnos fara acte cu o caruța și un tractor. Lemnul a fost dat apoi unei școli din Timiș, pentru ca elevii sa aiba cu ce sa se incalzeasca la iarna.

- Patru persoane au fost reținute de polițiști dupa ce, joi, un activist de mediu și doi jurnaliști au fost atacați cu bate și topoare intr-o padure din Vatra Dornei, unde filmau despre taierile ilegale de lemn. Potrivit polițiștilor, agresiunea s-a produs pe raza unui ocol silvic privat, din zona comunei…

- Padurile tarii sunt taiate in multe cazuri ilegal si carate in camioane, care trec prin fata noastra, pe drumuri publice! Cine indrazneste sa le verifice risca sa fie agresat, asa cum li s-a intamplat jurnalistului Mihai Dragolea, realizatorului Radu Constantin Mocanu și activistului de mediu Tiberiu…

- VIDEO: Adolescenți surprinși pe camerele video cand furau dintr-o caruța, in șanțurile Cetații din Alba Iulia O caruța amplasata in șanțurile Cetații Alba Carolina a fost „ținta” unor tineri in ultima luna. Mai exact, mai mulți tineri au forțat vitrina frigorifica in urma cu ceva vreme, iar un alt tanar…

- Patru șoferi sub influența alcoolului au fost prinși de polițiști duminica pe șoselele din județ. Atrage atenția ca printre ei a fost și o femeie, ba chiar aceasta a avut cea mai ridicata alcoolemie in aerul expirat.Duminica, in jurul orei 17.30, un echipaj de la Serviciul Rutier Suceava a ...

- Un padurar din Dambovita a fost batut de cinci barbati chiar in curtea sa. Inspectoratul de Politie Judetean a anuntat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost retinuti

- Un padurar din Dambovița a fost batut de cinci barbați chiar in curtea lui. Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost reținuți. Incidentul a avut loc dupa ce padurarul i-ar fi prins la furat de lemne.