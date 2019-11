Un activist austriac susţine că el a furat statuetele indigene amazoniene dintr-o biserică din Roma Activistul conservator, Alexander Tschugguel, a postat o inregistrare video pe social media in care ar fi vazut prima data statuetele indigene atunci cand a calatorit la Roma la inceputul sinodului consacrat regiunii amazoniene. 'Am fost foarte suparat', a declarat el, afirmand ca expunerea lor a incalcat regula potrivit careia crestinii trebuie sa creada intr-un singur Dumnezeu. 'Locul lor nu este intr-o biserica catolica', a spus tanarul activist. Dupa ce s-a intors la Viena si a analizat problema cu prietenii, ei s-au decis sa se intoarca la Roma in urma cu doua saptamani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

