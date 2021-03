Un acţionar al Tesla l-a dat în judecată pe Elon Musk, acuzându-l de încălcarea acordului din 2018 cu autorităţile de reglementare Potrivit unei plangeri prezentate intr-un tribunal din Delaware, care este indreptata si impotriva consiliului de administratie al producatorului de masini electrice, tweeturile ”necontrolate” ale lui Musk si esecul directorilor Tesla de a se asigura ca acesta respecta acordul cu SEC au expus actionarii la pierderi de ordinul miliardlor de dolari. Plangerea evidentiaza mai multe postari ale lui Musk pe platforma de socializare Twitter, inclusiv evaluarea sa din 1 mai 2020 ca pretul actiunilor Tesla este ”prea mare”, ceea ce a determinat o scadere de peste 13 miliarde de dolari a valorii de piata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

