Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de FIALD HOTEL&SPA, un loc deosebit, situat in partea de nord a municipiului (strada Tazlaului nr 7A) unde clienții pot gasi confortul unei gazduiri de 4 stele, dar și refacerea necesara prin sport, ambianța muzicala și participare la diferite evenimente. Din respect pentru clienții noștri,…

- Invinsa in primele doua meciuri de campionat, CSM Știința Bacau pornește cu șansa a doua și azi, de la ora 16.00, in partida pe care o va susține in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, impotriva Rapidului București Astazi, de la ora 16.00, CSM Știința Bacau primește vizita Rapidului București, in etapa…

- Polițiștii rutieri au organizat, in cursul zilelor de 03 și 04 noiembrie a.c., in intervale orare diferite, acțiuni in județul Bacau, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In acest context, au fost constatate 364 de abateri de la regimul rutier, au fost…

- Un copac a cazut, azi-dimineața peste o mașina in municipiul Onești, producand pagube importante. Primarul orașului a reacționat și a acuzat Garda de Mediu ca a amendat municipalitatea pentru ca a taiat copacii care puneau in pericol cetațenii. Edilul cere, acum, Garzii de Mediu, sa vina și sa stabileasca…

- UPDATE” ​Barbatul din Filipesti a fost gasit de politisti. Este in stare buna. _________________________________________________________ La data de 03 noiembrie a.c., Poliția orașului Buhuși a fost sesizata cu privire la plecarea voluntara de la domiciliu, a numitului Paduraru Dumitru, de 76 de ani,…

- Cu toții suntem, din cand in cand, incercați de raceli ori gripe provocate de schimbarile bruște de temperatura. In acele momente, cautam o soluție prin care sa ne recapatam puterile, iar plicul de raceala pare ca ar putea sa ne rezolve problema. Insa, un plic impotriva racelii conține pana la 12,6…

- Un timp suspendat: Bacaul are privilegiul in aceste zile de a fi scena pe care se desfașoara unul dintre cele mai importante festivaluri literar-artistice din țara, și care poarta numele lui Bacovia. Bac-Fest-ul, in deschiderea caruia au loc și Colocviile revistei „Ateneu”, ne invita sa experimentam…

- Un curier Glovo din Onești a povestit cum a primit o comanda de 20 de bidoane a cate 6 litri de apa și a rabufnit, incercand sa explice potențialilor clienți ca nu pot comanda mai mult decat incape in celebra cutie patrata purtata in spate de curieri. „Buna ziua dragi prieteni. Astazi aș dori sa […]…