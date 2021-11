Un act normativ care permite concedierea angajaţilor ce refuză vaccinarea anti-COVID-19 a fost adoptat în Letonia Parlamentul leton a aprobat joi, in procedura de urgenta, un act normativ care permite concedierea angajatilor, atat din sectorul public cat si din cel privat, care nu se vaccineaza anti-COVID-19, relateaza agentiile Reuters si EFE. Conform prevederilor adoptate, acei angajati care refuza vaccinarea si nici nu-si pot desfasura activitatea in regim de telemunca (sau refuza telemunca) pot fi suspendati pentru o perioada de maxim trei luni, fara plata salariului, iar daca nu se vaccineaza pana la terminarea acestei perioade de suspendare pot fi concediati. Dispozitiile noii legi,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

