Accidentul a avut loc in aceasta seara, in timpul repetițiilor. Echipa de la Circul București pregatește un nou spectacol cu public dupa o lunga perioada in care a fost inchis. In timpul repetițiilor, un acrobat a ratat un exercițiu, este vorba de așa numitul "roata morții" in timp ce se afla la inalțimea de aproape […]