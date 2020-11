Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) si-au reluat virtual negocierile, luni, cu obiectivul de a-si depasi ”divergentele fundamentale” si a ajunge la un acord post-Brexit care sa evite un ”no deal” dureros la 31 decembrie, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceste negocieri dificile au fost…

- ”Echipele isi vor continua activitatea cu deplina respectare a directivelor”, a anuntat joi pe Twitter negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier. Londra si Bruxellesul si-au reluat luni negocierile, dupa depasirea termenului-limita al negocierilor, prevazut la jumatatea lui noiembrie. Cele doua…

- Regatul Unit si UE reiau joi dupa-amiaza negocierilor privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, a anuntat miercuri negociatorul-sef britanic David Frost, in urma unui apel al negociatorului-sef european Michel Barnier, relateaza Reuters. "Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi…

- Regatul a parasit Uniunea la 31 ianuarie, insa continua sa aplice reglementarile europene pana la 31 decembrie, in perioada de tranzitie, in care Londra si Bruxellesul spera sa ajunga la un acord comercial care sa le reglementeze relatia viitoare dupa Brexit. Altfel, o ruptura brutala a schimburilor…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- Regatul Unit a avertizat marti ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, intre…

- In contextul deschiderii, saptamana aceasta, a celei de-a opta runde de negocieri cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Londrei cu UE, ”nu ne-am culcat” pe urechea acordului de divort semnat anul trecut, a subliniat Barnier. ”Tot ceea ce s-a decis in 28 va fi platit in 28”, promite Michel Barnier,…