Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sambata ca un acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, nu este pentru viitorul apropiat, deplangand pozitia Germaniei care se opune oricaror modificari de frontiere amintite in ultimul timp in acest dosar, relateaza AFP.



"Nu suntem aproape de niciun acord. Nu avem pentru acesta sprijinul comunitatii internationale, in special al primei puteri europene", a declarat presei Aleksandar Vucic, intrebat despre afirmatiile cancelarului german, Angela Merkel, care doreste pastrarea actualelor frontiere in Balcani.



Liderul sarb s-a…