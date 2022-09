Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 august, in jurul orei 23.00, polițiștii din Sacel au fost sesizați despre faptul ca pe D.N. 1C, in Sacel a avut loc un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 57 de ani din Moisei, aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția…

- Polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați joi seara, la ora 22.33, prin apel 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale in localitatea Chechiș. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat conducatorul auto ca fiin un barbat de 73 de ani din Baia Mare.…

- Un barbat care a provocat un accident de circulație in urma caruia o femeie a fost ranita grav, joi, a fost prins vineri in timp ce incerca sa iasa din țara. Șoferul avea permisul de conducere suspendat. „La data de 11 august 2022, in jurul orei 16:25, un barbat a condus un autoturism pe strada […]…

- Ieri, 6 august 2022, in jurul orei 06.50, polițiștii rutieri din Blaj, au intervenit pe strada Pacii din municipiu, pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un tanar de 18 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a parasit partea carosabila și s-a oprit intr-un…

- A furat o mașina dintr-o parcare de pe strada Calea Ieșilor din Capitala și a provocat un accident. Vorbim despre un tanar de 17 ani, din orașul Leova, care a ajuns pe mana poliției și este cercetat penal.Potrivit oamenilor legii, automobilul era descuiat și cu cheile in contact.

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala Nr. 15 Vatra Dornei au fost sesizați de catre un barbat de 31 ani ca in timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza satului Neagra Șarului a fost acroșat de catre un alt autoturism. Barbatul de 31 ani se afla la volanul autoturismului, deplasandu-se pe DJ 174 pe…

- Politistii din Targu Mures au intocmit un dosar penal unei femei in varsta de 54 de ani, care a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce conducea masina avand o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- PERICULOS… Huseanul care in octombrie, anul trecut, a lovit un pieton si a fugit de la locul faptei, revenind apoi pe furis, ca simplu privitor, in incercarea de a afla daca politistii sunt sau nu pe urmele sale, s-a ales cu un nou dosar penal pentru „amenintare”. Paul Dan Rascanu, 35 de ani, zis „Jackson”,…