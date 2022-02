Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, vineri, intr un accident in comuna Cornatelu, patru fiind pasageri in autoturisme si trei pietoni acrosati de unul dintre autovehiculele implicate in evenimentul rutier, informeaza ISU Dambovita.In accident sunt implicate doua autoturisme. Se intervine in cazul unui accident…

- Sapte persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident in comuna Cornatelu, patru fiind pasageri in autoturisme si trei pietoni acrosati de unul dintre autovehiculele implicate in evenimentul rutier, informeaza ISU Dambovita. In accident sunt implicate doua autoturisme."Se intervine…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe DN 65, in judetul Olt, anunța news.ro. ”Accident rutier in zona localitatii Jitaru, trei autoturisme implicate, fara persoane incarcerate. Din primele date, cinci persoane urmeaza sa fie transportate la spital”, a transmis,…

- O biserica din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, a fost sparta duminica dimineața. Hoții au sustras bunuri in valoare de 8.000 de lei. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au fost sesizați duminica dimineața cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-o biserica din comuna…

- Un accident rutier produs, miercuri dimineata, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, pe o strada din Slobozia, s-a soldat cu distrugerea unei tevi de gaze, sase persoane fiind evacuate din locuintele aflate in zona, informeaza ISU Ialomita. "In aceasta dimineata, in jurul orei 02,20,…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea fiind incarcerate. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, 17 noiembrie 2021, in judetul Suceava. Potrivit reprezentantilor ISU Suceava, in aceasta dimineata in jurul orei 03:00, a avut loc un accident intre un autoturism si un autotren…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi, in județul Prahova, localitatea Draganești. Pentru gestionarea situației, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Accident rutier grav in Prahova UPDATE 15:09 In microbuzul școlar se aflau 19 copii, iar patru dintre aceștia au suferit…

- FOTO| ACCIDENT rutier la Farau: TREI persoane RANITE, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme ACCIDENT rutier la Farau: TREI persoane RANITE, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc sambata seara, in jurul orei 19.00, pe raza localitații Farau. Din primele informații…