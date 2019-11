Stiri pe aceeasi tema

- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Hotararea instantei de judecata poate fi atacata cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. "Instanta Tribunalului Hunedoara a respins cererea pentru deschiderea procedurii generale de insolventa formulata de debitorul SC Complexul Energetic Hunedoara SA si a respins cererea de suspendare…

- N.D. Potrivit ultimelor date statistice ce reflecta evolutia economico-sociala a judetului – cea din luna iulie a.c., comunicate de Directia Judeteana de Statistica Prahova, din punctul de vedere al veniturilor obtinute din activitatea zilnica, cel mai bine castiga prahovenii care lucreaza in ramura…

- Un accident rutier a avut loc, duminica noapte in jurul orei 1, in Piata Constitutiei din Bucuresti. Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce doi soferi s-ar fi luat la intrecere

- Discuțiile privind viitorul energetic al județului Hunedoara au continuat la București. Se discuta despre inființarea Complexului Energetic Valea Jiului și de preluarea termocentralei Mintia de Consiliul Județean Hunedoara. Ordonanța 60 ar urma sa conțina reglementarile in acest caz. ”Avem…

- Vagoanele cu carbunele extras din subteranul minelor aparținatoare Complexului Energetic Hunedoara ar putea fi pazite de agenți inarmați. Complexul Energetic Hunedoara cauta o societate care sa asigure paza obiectivelor. Societatea energetica a scos la licitație contractul de “Servicii de paza armata…

- Trei persoane, intre care si un copil, au murit, luni, dupa impactul frontal dintre un autoturism si un TIR, produs pe DN 15, in judetul Mures, intre localitatile Stanceni si Ciobotani. The post Accident cumplit intre un autoturism și un TIR. Trei morti, intre care si un copil appeared first on Renasterea…

- Trafic dirijat pe DN2E85, in localitatea Oreavu din cauza unui accident rutier. Un motociclist bucureștean de 33 de ani care se deplasa pe direcția Vrancea-Buzau nu ar fi pastrat distanta corespunzatoare fața de autoturismul condus inaintea sa de un muntenegrean de 53 de ani, intrand in in coliziune…