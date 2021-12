Un absolvent de Harvard este noul prim-ministru al Bulgariei

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- Bulgaria va avea în sfârșit un guvern de coaliție dupa opt luni de criza politica, condus de Kiril Petkov, un antreprenor de 40 de ani, cu o foaie de parcurs pentru eradicarea corupției care afecteaza cea mai saraca țara din UE, potrivit AFP. Noul partid care a câștigat alegerile…

- „Am venit la București ca sa propunem sa lucram impreuna impotriva evaziunii fiscale a marilor companii, care au afaceri și in Bulgaria, și in Romania. Noi am inceput cu petrolul. Sincer, mi-a luat cam mult sa ajung la București, din iulie 2021 tot scriem hartii și indeplinim formalitați ca sa ne vedem…

- Luni dimineața, dupa deschiderea finala a voturilor exprimate duminica in cea de a treia runda a alegerilor legislative din acest an, invingatoare, cu 26% din sufragii, a devenit mișcarea anticorupție, fondata de doi antreprenori formați profesional in Statele Unite, la Harvard. Kiril Petkov și Assen…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…