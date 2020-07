Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Ivana cea Groaznica” va deschide, in prezenta regizoarei sarbo-romane Ivana Mladenovic, editia a saptea a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara. Adaptat la noua situatie sanitara, festivalul va avea loc intre 16 si 19 iulie, intr-o editie limitata, exclusiv in aer liber, la Gradina de Vara…

- Filarmonica Banatul din Timisoara reia, marti, primul recital de dupa starea de urgenta pandemica, urmatorul fiind programat pentru vineri, ambele evenimente fiind organizate in Gradina de vara "Capitol" a institutiei, de la ora 20,00. "Reluam invitatiile la primele recitaluri de dupa o grea perioada…

- O solutie medicala de succes, realizata de mai multi tineri la Timisoara, folosita deja cu succes de mai mult timp in unitatile de sanatate, inclusiv in lupta cu coronavirusul, va fi utilizata in cadrul spitalelor aflate in administrarea Consiliului Judetean Timis. Este vorba de un soft realizat de…

- Nascut la Timișoara pe 21 septembrie 1979, emigreaza in Spania la doar 20 de ani. Povestea lui e aparent cea a unui roman venit la munca in strainatate... The post Cum a ajuns un timisorean, stabilit in Spania, de la ajutor de bucatar și muncitor in construcții la actor de succes appeared first on Renasterea…

- 5 sfaturi pentru a crea un magazin online de succes Pe langa marketingul realizat si functionalitatile de baza ale unui magazin online in Timisoara , exista o serie de alte tehnici care iti pot aduce “trust” fata de produsele sau serviciile oferire. Conform unui studiu, 93% dintre cumparatori considera…

- Schema de tratament cu anticoagulante introdusa intr-o forma incipienta a infectarii cu noul coronavirus a dat rezultate la Timisoara. Potrivit sefului sectiei de Boli Infectioase a spitalului, doctorul Virgil Musta, de trei saptamani, de cand aplica acest tratament, numarul celor care au avut nevoie…

- Romania are cheia tratamentului impotriva coronavirusului! Profesorul Virgil Musta, eroul care a salvat sute de pacienți infectați la Timișoara, a dezvaluit ca de cand noua schema a fost aplicata, niciun bolnav nu a mai ajuns sa fie intubat.

- Premierul Ludovic Orban a participat, marti, la imbarcarea celor patru membri ai echipei medicale romanesti care va lucra la Milano, care au decolat din Bucuresti, context in care si-a manifestat increderea in profesionalismul acestora si le-a urat succes in misiunea pe care o au de indeplinit.…