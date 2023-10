Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff a cedat la Praga in fața formației Slavia, scor 0-6, in cel de-al doilea meci din faza grupelor Ligii Europa, ediția 2023/24. Aceasta a fost cea mai severa infrangere din istoria participarii tiraspolenilor in cupele europene. Niciodata pana acum Sheriff nu a incasat 6 goluri intr-un singur…

- Pregatindu-se pentru meciul viitor, echipa Sheriff s-a cazat la un hotel neobișnuit la Praga. Pentru a ajunge in camera, ei trebuie sa depașeasca "obstacole". Intreaga poveste consta in faptul ca sportivii locuiesc intr-un hotel cu un funicular, care ii duce pe oaspeți pe teritoriul hotelului, relateaza…

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff joaca in aceasta seara cel de-al doilea meci din faza grupelor Ligii Europa, in deplasare, contra echipei Slavia Praga. Fotbaliștii noștri sunt cazați intr-un hotel mai puțin obișnuit.

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff a cedat in aceasta seara, pe teren propriu, in fața echipei italiene AS Roma, in primul meci din faza grupelor Ligii Europa, ediția 2023/24, anunța reprezentanții FMF.

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff joaca in aceasta seara, de la ora 21:00, al doilea meci din turul 3 preliminar al Ligii Europa. Tiraspolenii intalnesc in Ungaria, pe teren neutru, formația BATE Borisov din Belarus. In tur, Sheriff s-a impus cu un categoric 5-1. In cazul in care se va califica…

- In cazul in care Sheriff se impune in dubla cu BATE, va juca in faza play-off din Liga Europei contra formației Klaksvik din Insulele Feroe. Clubul din Feroe s-a impus in primul meci din runda a treia preliminara din Liga Campionilor impotriva formației Molde din Norvegia cu scorul 2:1, dar a pierdut…

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff, joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, primul meci din turul 3 preliminar al Ligii Europa. Tiraspolenii intalnesc acasa formația BATE Borisov din Belarus, anunța FMF.

- Jaqueline Cristian nu a reușit sa se califice in finala turneului „WTA 250” de la Praga, sportiva noastra fiind invinsa in trei seturi de Nao Hibino, scor 6-4, (2)6-7, 6-3. Meciul din Cehia trebuia sa se joace sambata, dar programul a fost perturbat din cauza ploii. Partida a inceput duminica, dar a…