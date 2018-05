Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta cu o malformație la nivelul feței a fost umilita, in fața colegilor sai, de un polițist care a acuzat-o, pe nedrept, ca mananca bomboane in timpul unei prezentari. Aimee Davis, in varsta de 13 ani, din Marea Britanie, s-a nascut cu o boala care i-a facut obrazul stang sa se umfle, iar…

- Maia, fiica adoptiva lui Teo Trandafir, și-a aniversat ziua de naștere, joi (10 mai). Adolescenta a implinit 14 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant și a postat o fotografie recenta in care apare alaturi de fata ei. Teo Trandafir si fiica ei, Maia, au o relatie cu adevarat speciala. Cele…

- Anul trecut, o tanara de 24 de ani a fost ucisa de iubit, chiar in propria locuința. Sfarșitul ei a fost copiat dintr-un serial polițist de succes. Crima i-a șocat atat de tare pe vecinii barbatului, incat și acum se vorbește despre tragedia care a avut loc in județul lor. In trecut, criminalul a fost…

- Un student la Școala de Poliție a provocat un accident de mașina in Pitești, marți seara. Cu doar cateva luni inainte de a deveni polițist, tanarul de 21 de ani a lovit cu mașina un stalp de iluminat din cauza vitezei.

- Momentele socante s-au petrecut cat elevii erau la scoala. Parintii acestora sunt acum disperati si au cerut ajutorul unor preoti. Oamenii au marturisit ca s-au speriat teribil atunci cand au vizionat o inregistrare facuta de catre profesori, in care elevii parca au intrat intr-o stare de transa. Totodata,…

- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, acuzat ca dupa un scandal in scoala in care invata prietena lui, in varsta de 14 ani, a injunghiat-o de fata cu mama fetei, a fost arestat preventiv. Adolescenta este internata in spital, in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O crima șocanta a avut loc in urma cu trei ani, de Marțișor. Eduard Perju, in varsta de 16 ani atunci, a ucis-o pe o eleva, Elena Diana Gugulica, in varsta tot de 16 ani. Cei doi erau iubiți, insa tanarul banuia ca fata il inșala, așa ca s-a decis sa o omoare. A pus […] The post Crima șocanta! A strangulat-o…