Umilit de învățătoare, pentru că i-a dat un mărțișor urât! Mii de „clienți” se mobilizează să-l încurajeze Nicolae, un copil din Argeș, ar fi fost umilit de invațatoare din cauza „marțișorului urat” pe care i l-a dus. Provenind dintr-o familie cu posibilitați materiale reduse, marțișorul era facut de el. Povestea a infuriat și emoționat mii de romani care acum vor sa comande marțișoare de la Nicolae. Și voi puteți intra in posesia unui „marțișor urat”. Marțișorul lui Nicolae – elev de clasa a III-a intr-o scoala din comuna argeseana Slobozia – a generat un epsiod de umilire in fața colegilor. Motivul? Invațatoarea l-a acuzat ca i-a adus un marțișor urat. Mai exact, copilul care provine dintr-o familie… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

