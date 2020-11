Jurnalistul Cristian Tudor Popescu pornește de la momentul in care președintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistul Dan Tapalaga de ce la Neamț a dat vina imediat pe cei de la PSD, in schimb la Sibiu, acolo unde avem cea mai ridicata rata de infectare din țara, nu gasește vinovatul politic. Președintele Iohannis a refuzat sa raspunda la aceasta intrebare, astfel ca jurnalistul Cristian Tudor Popescu ii adreseaza ”alta intrebare”: „Daca, in loc sa ajunga președinte, ramanea primar PNL la Sibiu, in situația de fața, cum se scotea la vopsea?”. Președintele Iohannis a acuzat pentru ce s-a…