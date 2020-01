Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste de Craciun pentru romanii care au rate. Indicele ROBOR, cel in funcție de care sunt calculate rate la banci, a fost cotat la 3,21%, cel mai mare nivel din ultima jumatate de an, iar asta inseamna rate mult mai mari in prima parte a lunii.

- Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului pe Legea bugetului. Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor ne lasa sa ințelegem cateva dintre direcțiile majore ale anului economic 2020, dar și pentru 2021, iar in acel an nu sunt prinși banii necesari creșterii punctului de pensie.Citește…

- Lovitura dura! Guvernul Orban taie ajutoarele copiilor cu handicap. Cel putin asta sustine presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, Aladin Georgescu.. Decizia Guvernului PNL de a taia banii copiilor cu handicap este incalificabila! Constat ca ceea ce s-a intamplat in Mehedinți, s-a intamplat in…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, spune ca pana la sfarsitul acestui an companiile care au raport favorabil pentru returnarea TVA isi vor primi banii. "Nu este normal ca sectorul privat sa sustina iresponsabilitatea guvernului precedent", sustine el. Florin Citu: A trebuit sa suplimentam…

- "Aceste sume au fost alocate prin rectificarea bugetara pentru ca nu existau in buget, desi programele existau si au fost ignorate de guvernul precedent. A trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii…

- „Referitor la informațiile eronate aparute in spațiul public, in legatura cu o așa-zisa renunțare la indexarea pensiilor militare de stat pentru luna ianuarie 2020, Biroul de presa al MApN face urmatoarele precizari: Cu acordul prim-ministrului Romaniei, exprimat in urma intalnirii de lucru de astazi,…

- CASMB admite intarzierile și spune ca documentele sunt pregatite si platile se vor face imediat dupa rectificarea bugetara. ”Suma totala este de 1.204.908 lei, iar momentan banii lipsesc” a raspuns CASMB la intrebarile Libertatea. Alina a devenit mama acum doua luni. Pentru ca nu era angajata, ci lucra…

- Pensionarii ar putea primi bonuri de masa. Potrivit unui proiect aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, bonurile sunt propuse in schimbul tichetelor de calatorie nefolosite in cursul anului potrivit digi24.roPeste 4,5 milioane de pensionari aflati in evidentele Casei Nationale de Pensii…