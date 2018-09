Umilinţă pentru Dragnea: ALDE nu vrea să-şi împartă candidatul cu PSD „Partidul isi doreste un candidat propriu, pe actualul presedinte al Senatului (...). Nu stiu daca hotararea se va lua anul acesta sau cu foarte putin timp inainte de alegeri", a spus Harnagea, sambata seara, la emisiunea „Descoperiti". „Candidatii sau candidatul celor doua partide nu cred ca vor avea nevoie de prea multa vreme pentru notorietate. Candidatul la presedintie trebuie sa aiba 90- 95- notorietate", a mai spus el. Prese (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

