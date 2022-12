Un polițist din Romania primește doar 350 de lei pentru a-și achita chiria, in timp ce un cetațean din Ucraina beneficiaza de 1.500 de lei de la statul roman. Sindicaliștii din MAI se plang ca polițiștii au ajuns sa stea și cate trei intr-o garsoniera și cer Guvernului sa actualizeze valoarea chiriilor, care a ramas […] The post Umilința maxima. Statul roman platește de 4 ori mai mult pentru chiriile ucrainenilor, decat pentru polițiști first appeared on Ziarul National .