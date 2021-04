Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a postat pe contul de socializare, un mesaj neașteptat, ce i-a surprins pe fani. Actrița este afectata de aceasta perioada de pandemie și vine cu sfaturi pentru cei care o urmaresc. „Observ ca in perioada asta sunt mai empatica, mai sensibila ca niciodata la problemele pe care le aud in…

- Gazetarul CTP a explicat din perspectiva personala ce a insemnat tragedia de la „Victor Babeș” pentru Romania și inclusiv pentru cetațeni. Din pacate, evenimentul nefericit petrecut luni dupa-amiaza vine dupa un lung șir de tragedii petrecute in spitalele romanești, astfel ca pierderea de vieți omenești…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ca pe masura ce restrictiile vor fi eliminate este foarte important ca actiunile viitoare sa se concentreze pe reconstructia sistemelor publice afectate de…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani este posibila și in Romania, dupa anuntul companiei Pfizer potrivit caruia vaccinul este sigur pentru aceasta grupa de varsta.

- Emil Boc a vorbit despre modul in care este gestionata criza sanitara in municipiul Cluj-Napoca. Primarul a explicat ca se fac mari eforturi pentru ca pacienții COVID sa nu ajunga la ATI. „E o diferența majora fața de anul trecut, am invațat mult din aceasta pandemie, am adus și multe paturi…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate cu modesta reprezentativa a Kosovo, 23-23 (14-9), miercuri seara, la Prishtina, intr-un meci din Grupa a 8-a din faza a doua a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2022. Meciul a fost transmis de TVR1.

- FANATIK iți spune cand vine un cutremur asemanator celui din 1977 in Romania! Am stat de vorba special cu Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului pentru a afla o data cat mai exacta a unui seism major. Veștile nu sunt cele mai bune – acesta a declarat…