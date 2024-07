Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Gabriel Attal crede ca incercarea transpartinica in curs de a preveni obținerea majoritații parlamentare de catre partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen, Rassemblement national (RN), ar putea avea sanse de reusita, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Attal…

- Partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen a caștigat primul tur al alegerilor legislative anticipate de duminica din Franța, dar pentru a forma un guvern stabil are nevoie de o majoritate absoluta de 289 de locuri in parlament, pe care va incerca sa și-o asigure in al doilea tur, pe 7 iulie.…

- Premierul interimar olandez, Mark Rutte, viitorul secretar general al NATO, a fost criticat de unii lideri europeni la summitul UE desfasurat joi si vineri pentru refuzul sau ca Olanda sa contribuie prin emiterea de datorie comuna la finantarea unor proiecte europene de aparare, a declarat premierul…

- Marine Le Pen, șefa de facto a formațiunii de extrema dreapta Rassemblement National, RN, estimeaza ca partidul sau va caștiga majoritatea absoluta a mandatelor din Camera inferioara a Parlamentului francez...

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- ”Avem confirmarea oficiala ca ne-am tinut promisiunile facute romanilor la inceput de mandat. Inflatia a scazut sub 6% in aprilie si consumul privat arata o revenire solida in primul trimestru. Practic, consumul populatiei incepe sa redevina, alaturi de investitii, un motor al cresterii economice”,…

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca Polonia incepe sa lucreze la consolidarea intregii sale frontiere estice. Țara se confrunta cu ceea ce el a numit un „razboi hibrid” in crestere, referindu-se la migratia ilegala din Belarus, relateaza Reuters. Intreaga granita de est a Poloniei include…

- Premierul polonez Donald Tusk isi va restrange aparitiile publice in urmatoarele zile dupa ce a fost diagnosticat cu pneumonie, a anuntat joi biroul sau de presa, potrivit Reuters.''In zilele urmatoare, prim-ministrul Donald Tusk isi va limita activitatea publica. Acest lucru este legat de un diagnostic…